Eski Bakan Zafer Çağlayan hakkında dava açıldı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 7 Eylül (DHA) - New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Türkiye\'nin eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ile Abdullah Happani hakkında, ABD\'nin İran\'a karşı uyguladığı ambargoyu delme suçlamasıyla dava açtı.



Aynı suçlamayla yaklaşık bir buçuk yıldır New York\'ta yargılanan Reza Zarrab davasının dosyasına konan iddianameye Abdullah Happani\'nin adı da kondu. Bu şekilde Zarrab davasında yargılanan sanık sayısı dokuza çıktı.



