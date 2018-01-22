Eski Bakan Zafer Çağlayan Beştepe'deki ödül töreninde

ABD'deki eski Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tek sanık olarak yargılandığı davada 'tanık' olan iş adamı Reza Zarrab'ın toplamda, 45 ila 50 milyon Euro, 7 milyon dolar, 2,4 milyon Türk Lirası ve 300 bin İsviçre Frankı rüşvet verdiğini iddia ettiği, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Beştepe’deki ASO Ödül Töreni'ne katıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, eski Ekonomi Bakanı Çağlayan'ı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ne gelirken TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir karşıladı. Çağlayan, protokoldeki yerine geçerken davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla ülkeye giriş yaparken tutuklanan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab, Halk Bank'a bağlantı kurması için eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a toplamda 45 ila 50 milyon Euro, 7 milyon dolar, 2,4 milyon Türk Lirası ve 300 bin İsviçre Frankı rüşvet verdiğini iddia etmişti.