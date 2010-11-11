-ESKİ BAKAN YÜCELEN'E ''TACİZ'' SUÇLAMASI BOZYAZI (A.A) - 11.11.2010 - Mersin'in Anamur ilçesinde, bir kadın doktor, eski Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen hakkında kendisini taciz ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Yücelen de kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bozyazı Devlet Hastanesinde görevli Dr. N.G. (30), Bozyazı Cumhuriyet Savcılığına yaptığı suç duyurusunda, eski Bakan Rüştü Kazım Yücelen'in Bozyazı ilçesindeki Anamurium Otel'de, kendisine iğne yapmasını istediğini, bu sırada da tacizde bulunduğunu iddia ederek, şikayetçi oldu. Eski Bakan Yücelen ise yaptığı açıklamada, ''Bu işte komplo var bana iftira atıyorlar. Ben de Anamur Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Eğer suçum varsa asılmaya razıyım'' dedi. Yücelen, Dr. N.G'nin kendisine iğne yapmadığını, böyle bir talepte de bulunmadığını belirterek, ''Ben otele gittiğimde, bu kişi otel yetkililerinin aracılığıyla yanıma gelip görev yaptığı Bozyazı Devlet Hastanesinden başka bir yere tayin olmak istediğini belirterek yardımda bulunmamı istedi. Ben de olamayacağını söyledim'' dedi. Yücelen, politika yaptığı yıllardan tanıdığı bir kişinin gelini olan Dr. N.G'nin, önce Bozyazı Cumhuriyet Savcılığına gidip kendisinden şikayetçi olması, hemen ardından da Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne tayin dilekçesi vermesinin düşündürücü olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Konuyu bana akşamüstü haber verdiler. Bu hanım kız, tamamen iftiraya dayalı iddialarda bulunmuş. Böyle bir şeyin katiyen aslı astarı yoktur. Bana iftira atıyorlar. Suçumuz varsa asılmaya razıyız. Yarın savcılık gerekli incelemeyi yapar karar verir. Yarını bekleyin.'' Bu arada Dr. N.G'nin görümcesi R.G. ise N.G'nin şu anda mecburi hizmette bulunduğunu, bu nedenle tayin isteme şansının olmadığını belirterek, ''Tayin talebimiz hiç olmadı, zaten olması da mümkün değil''dedi. R.G, otele N.G. ile kendisinin de gittiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Rüştü Kazım Yücelen, babamın daha önce birlikte siyaset yaptığı bir kişi. Olay günü de beraberdik. Biz otelin sahibini tanıdığımız için oraya çay içmeye gittik. Onlar da Rüştü Kazım Yücelen ile yemektelermiş. Hep birlikte yemek yedik. Rüştü bey, devlet hastanesindeki görevinin yanı sıra özel muayenehanesi de olan gelinimize sürekli olarak 'yalnız mı çalışıyorsun, görümcen de yanında mı' gibi sorular soruyordu. Sonra, 'beni şimdi hastaneye kadar göndermeyin, bir iğnem var yapar mısınız' diye sordu. Koruması iğneyi getirdi, birlikte odaya çıktılar. Sonra gelinimiz çığlık çığlığa dışarı çıktı. Sonuna kadar şikayetçi olacağız.''