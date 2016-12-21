Eski bakan Yaşar Okuyan için acil donör aranıyor

MHP’de başladığı siyasi hayatının ardından Anavatan Partisi (ANAP) iktidarı döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yapan Yaşar Okuyan, karaciğer rahatsızlığı için donör bekliyor.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Okuyan’ın tüm bir karaciğer değil, bir parça nakli beklediğini söyledi. Özkan’ın sosyal medya hesaplarında paylaştığı mesaj şöyle:

"Sevgili dost memleket sevdalısı Yaşar Okuyan için talebimizdir; Yaşar Okuyan için acil bir donöre (verici) ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyacımız olan karaciğerin tümü değil bir parçasının naklidir. Donör (verici) için hiçbir tehlike yoktur. Karaciğer çok kısa bir süre sonra kendisini yenilemektedir. Ancak verdiği parça Sayın Yaşar Okuyan’ın hayatını kurtaracaktır.

"Kan grubu 0 RH+. Vericinin sağlık problemi, özellikle hepatit, kanser, kan hastalığı, kalp hastalığı, şeker hastalığı.. gibi sistemik hastalık geçmişi olmaması gerekmektedir. 18-60 yaş arası, erkek olması tercih ediliyor. İletişim: 0539 715 32 43"