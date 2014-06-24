Eski bakan Tüzmen trafik kazasında yaralılara yardım etti

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, kullandığı motosikletin sağından ve solundan hızla geçen iki otomobilin bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan aynı aileden 4 kişinin sıkıştıkları araçtan kurtarılmasına yardım etti.

Alınan bilgiye göre, yarış yaptıkları iddia edilen sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 EV 7761 plakalı otomobil ile Serdar Esen'in kullandığı 06 S 3222 plakalı otomobil, İnönü Bulvarı'nda Seyfettin Şimşek idaresindeki 45 AY 047 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, 45 AY 047 plakalı otomobilde sıkışan aynı aileden biri çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Üniversitesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan anneanne Güldane Şimşek'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazaya neden oldukları öne sürülen otomobillerden 06 S 3222 plakalı araçtaki içki şişesi dikkati çekti.

Bu arada, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, tanık olduğu kazada, araçta sıkışarak yaralanan ailenin kurtarılmasına yardım etti.

'Çocuk çok korkuyordu'

Tüzmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Motosikletimle orta şeritte giderken sağımdan ve solumdan son derece süratli iki araç geçti. 'Yani ufak bir direksiyon kırsam bittik hep beraber' dememe kalmadı... Ben yavaşladım, ileride başka bir aracın burnuna vurdular. Ondan sonra çarpıştılar. Bir tanesi kaçtı. Kaçan arkadaki genç gelmiş, hala ayakta zor duruyor, görüyorsunuz. Diğer çarpan da... Maalesef o da içkili. Onu da daha evvel orada gördüm, içkili olduğunu itiraf ettirdik. Polis onları aldı, gerekli işlemi yapacak. Hiç suçsuz bir ailenin orada ağır yaralanmasına sebep oldular. Küçücük çocuğu çok zor çıkardık, çok korkuyordu. Gördüm onu, Caner isminde yürekli bir oğlan. Anne babası inşallah iyidir, bir de anneanne var. Anneannenin durumu biraz ağırdı. Biz de buradaki arkadaşlarla kaza olduktan sonra yardımcı olmaya çalıştık."

Tüzmen, "Hayırsever vatandaşlar yardım için durdular. Hala gerçekten insanlığımızın ölmediğini burada gördük. Herkes şu trafik kurallarına dikkat etse... Özellikle motorcular sürekli tehlike altında, insanlık da tehlike altında" yorumunda bulundu.

Kazaya neden oldukları belirtilen sürücülerin gözaltına alındığı bildirildi.