Eski bakan Şahin, CHP'ye meydan okudu

Adalet Bakanlığı görevini devreden Mehmet Ali Şahin, CHP'nin kendisi hakkında verdiği gensoruda bir takım suçlamalarda bulunulduğunu ve görevi kötüye kullandığının söylendiğini belirterek, görevde olmayan bakanlarla ilgili denetim yolunun soruşturma olduğunu, CHP

milletvekillerinin bir soruşturma önerisi vermek istemesi halinde, 110 imzaya ulaşılması için kendisinin de imza verebileceğini söyledi.





Şahin, bakanlık görevini Sadullah Ergin'e devretmesi dolayısıyla Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen törende gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, Almanya'daki Deniz Feneri e.V davasıyla ilgili ''Geriye dönüp baktığınızda, öz eleştiri yaparsanız, pişman olduğunuz olaylar oldu mu?'' sorusuna şu yanıtı verdi:



''Ben, Deniz Feneri ile ilgili şahsım ve bakanlığımın suçlanmasını bir türlü kabullenemiyorum. Aslında bu konuda şahsımın ve bakanlığımın tebrik edilmesi gerek. Ankara Başsavcılığı'nın, o sırada Almanya'da devam etmekte olan davayla ilgili 'Bunun Türkiye'de de uzantıları var' üzerine yaptığı soruşturma sonucu, Almanya'dan bu dosyaların istenmesi yazısı bize gelir gelmez, hiç bekletmeden Almanya'ya göndermişizdir. Gelir gelmez bu dosyaların içinde bulunduğu kutuyu bakanlığıma bile sokmadan başsavcılığa teslim ettik.

Benim, Almanya'daki davanın Türkiye'deki soruşturmasıyla ilgili hiçbir engelleyici tavrım olmamıştır, hatta bu süreci mümkün olduğu kadar hızlandırmak için gayret etmişimdir.''



CHP'nin bütün bunları içerisinde toplayan bir gensoru önergesi verdiğini anımsatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:



Soruşturma önergesi verin, imza benden



''Keşke şu devir teslim bir hafta sonra olsaydı da bu gensoru önergesini TBMM'de görüşme imkanım olsaydı. Orada kamuoyunu kim yanıltmış, kim kamuoyuna yalan söylemiş izah etme imkanı bulabilseydim.

Ama dün Sayın CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundum. Dedim ki 'Siz gensoru verdiniz, bir takım suçlamalarda bulunuyorsunuz ve görevi kötüye kullandığımı söylüyorsunuz. Büyük bir suçtur. Şimdi, önergede ileri sürdüğünüz hususları bir soruşturmaya dönüştürebilirsiniz.' Çünkü görevde olmayan bakanlarla ilgili denetim yolu soruşturmadır. Soruşturma önergesi vermek, gerekirse Meclis'te soruşturma komisyonu kurmak ve gerekirse Meclis tatmin olmazsa, Yüce Divan'a o kişiyi göndermektir. Bu iddialarınızda samimiyseniz, bir soruşturma önergesi verin. 'Sayımız yetmez, 110 imza gerekiyor derseniz' ben imza vereceğim. Gruptaki arkadaşlarımdan da istirham edeceğim, 110'a tamamlayacağız.



Şimdi tekrar aynı şeyleri söylüyorum. Bu isnatların hiçbirini kabul etmiyorum. Tamamıyla yanlıştır, siyasi amaçlıdır.'' (aa)