Eski bakan Recep Akdağ'ın oğlu 'Kayı düğünü' ile evlendi!

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed Akdağ, Gebze'de Fatih Sultan Mehmed'in hayatını kaybettiği alanda düzenlenen 'Kayı Düğünü' ile evlendi.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed ve Gülşah Akdağ'ın düğünü Gebze'de, Fatih Sultan Mehmet'in hayatını kaybettiği Hünkar Çayırı'nda yapıldı. Düğüne TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski bakanlar, AKP milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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Kayı Boyu döneminden ilham alındı



13'üncü yüzyıl Kayı Boyu döneminden ilham alınarak düzenlenen oba düğünü çayırda açık havada ve şenlikler eşliğinde yapıldı. Çadırda yer minderlerinde ve alçak iskemlelerde oturuldu. Düğün sonrası davetliler at binip ok attı. Bazı davetliler de düğün törenine döneme uygun Kayı Boyu kıyafetleriyle katıldı. Düğün basına kapalı olarak gerçekleştirildi.