Eski Bakan Ramazanoğlu: Sağlık hizmetlerinde fiziki alt yapıda Türkiye'de çağ atladık



Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, \'\'Bugüne kadar sağlık hizmetlerinde fiziki alt yapıda Türkiye\'de çağ atladık. Şehir hastaneleri, ilçelerimizde bile en modern donanımlarla gerçekleştirilmiş hastanelerimiz, sağlık hizmetlerimiz ve fiziki alt yapıları mükemmel hale dönüştürüldü. Son 15 yılda ciddi mesafeler aldık\'\' dedi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen \'Ankara İli İnmede 6 Saat Yönetimi\' tanıtım programına Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Önal ile çok sayıda davetli katıldı.

\'SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİZİKİ ALT YAPIDA ÇAĞ ATLADIK\'

Organizasyonda bir konuşma yapan Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu Türkiye\'nin son 15 yılda ciddi mesafeler aldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

\'\'Tıp fakültesine girdiğimiz üniversiteyi yarıda bırakan çok arkadaşımız oldu \'ben bu mesleği yapamayacağım diye\' vazgeçenler oldu. Öyle kolay yapılacak bir meslek değildir. Siz mesleğinizi icra ederken de son derece savunmasızsınızdır hastanızın karşısında. Çünkü siz onun hayata dönmesiyle ilgili bedeniniz, ruhunuz ve aklınız, ilminizle yani her şeyinizle o anda başka bir odaklanma içerisine girersiniz. İşte sizin bu korunmasız anınızda birisi sizin hayatınıza kastedebiliyor. Bizim sağlık çalışanlarımız, doktorlarımızı, hemşerilerimizi bu şiddete karşı korunur hale dönüştürmemiz lazım. Bu da bizim üzerimizde sorumluluk oluşturuyor. Bu onurlu ve dualı bir meslek. Bugüne kadar sağlık hizmetlerinde fiziki alt yapıda Türkiye\'de çağ atladık. Şehir hastaneleri, ilçelerimizde bile en modern donanımlarla gerçekleştirilmiş hastanelerimiz, sağlık hizmetlerimiz ve fiziki alt yapıları mükemmel hale dönüştürüldü. Son 15 yılda ciddi mesafeler aldık. Bundan sonraki süreçte yeni hedeflerimiz artık sağlık teknolojilerinde, ilaç sanayinde biz üreten olacağız. Yeni hedefimiz de bu. Hizmet kalitesini arttırarak aynı zamanda sağlık çalışanlarımızın hem emeklerinin hem onurlarının karşılıklarını koruyarak bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz.\'\'



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-Eski Bakan Sema Ramazanoğlu konuşması

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Kaan ULU/ANKARA, (DHA)