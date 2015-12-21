Eski bakan Ömer Dinçer: Davutoğlu'yla paylaştığımız lojmana hırsız girdi, parmak izi alınamadan temizlendi!

Habertürk yazarı Taha Kıvanç mahlasıyla yazan Fehmi Koru, eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun paylaştığı eve hırsız girdiğini, parmak izi alınamadan lojmanın baştan aşağıya temizlendiğini söyledi. Koru, “Devlete Başbakanlık Başdanışmanı, Başbakanlık Müsteşarı, Çalışma Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı olarak hizmet eden birinin evinde ne aramış olabilir “hırsızlar”?” diye sordu.

Taha Kıvanç mahlasıyla Habertürk’te yazan Fehmi Koru’nun “Yeni bir dünya kuruluyor ve Türkiye...“ başlıklı yazısının ilgili kısım şöyle:

Kitabının girişinde bürokrasi ve siyaset hayatının bir döneminde “çözülemeyen hırsızlık olayları” yaşandığını not düşüyor Ömer Dinçer... “Türkiye’de Değişim Yapmak Neden Bu Kadar Zor?”un ortalarına geldiğimde o bölümle karşılaştım.

AK Parti iktidarının başlarında “kamu yönetimi reformu” konusunu üstlenmiş başdanışmandır... Devletin tahsis ettiği Bilkent 2 Sitesi’ndeki iki katlı lojmanı Ahmet Davutoğlu ile paylaşmaktadır... Büyükelçi rezidanslarının da yer aldığı bir sokakta bulunduğu için lojman sıkıca korunmaktadır...

İki profesör güvenli olduğunu sanarak günlerini geçirirken, ikisinin de İstanbul’da bulunduğu bir gece lojmana “hırsızlar” girer...

Okuyalım: “Ben hemen ilgilileri arayarak evin koruma altına alınmasını, hiçbir şeye dokunulmamasını, en kısa zamanda gelerek gerekli işlemleri bizzat yaptıracağımı söyledim. Ertesi sabah Ankara’ya geldiğimizde, güvenlik görevlilerinin parmak izi alma ve diğer tespitleri yapmalarına fırsat bırakmadan lojmanın baştan sona temizlendiğini şaşkınlıkla gördük. Birkaç metre ötede jandarmanın nöbet tuttuğu evimize bilinmeyen şahıslar girmiş ve hiç iz bırakmadan gitmişlerdi.”

İstanbul’daki evine de daha sonra taşındığı Davutoğlu ile komşu evine de yine “hırsızlar” girdiğini anlatıyor Ömer Dinçer...

Ortada durdukları halde hiçbir kıymetli eşya çalınmamış... Sonraki hırsızlıklarda geride parmak izleri bırakıldığı halde suçlular bulunamamış...

Devlete Başbakanlık Başdanışmanı, Başbakanlık Müsteşarı, Çalışma Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı olarak hizmet eden birinin evinde ne aramış olabilir “hırsızlar”?

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