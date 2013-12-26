Muammer Güler'den itiraf: TOMA’lar Gezi'de biber gazlı su sıktı

Hülya Karabağlı / ANKARA

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, Gezi eylemlerinde TOMA’lardan biber gazı sıkıldığına ilişkin iddiaları doğruladı.

CHP Erzincan Milletvekili Muharrem Işık, İçişleri Bakanlığı'nın cevaplaması istemiyle soru önergesi vermiş ve toplumsal olylarda kolluk kuvvetin kullandığı tazyikli suyun içeriğini sormuştu. Işık soru önergeini cevaplayan Muammer Güler, "ihtiyaç duyulması halinde toplumsal olaylarda ‘biber gazı’ anlamına gelen OC (Oleoresin of Capsicum) gaz solüsyonunun kullanıldığını" söyledi. Güler sadece biber gazı değil, ihtiyaç duyulması halinde sentetik yangın söndürme köpüğü ve gıda boyası da kullanıldığını belirtti.

Muammer Güler’in yanıtı şöyle:

'Gezi’de gurubun direncini kıracak nispette müdahale yapıldı'

“Anayasa ve yasalarca güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin kullanılması ve korunması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ve devam ettirilmesi amacıyla görev ifa eden güvenlik güçlerince ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen hiçbir toplantı ve gösteri yürüyüşüne müdahalede bulunulmamaktadır.

Kamuoyundaki Taksim Gezi Parkı protestosu olarak adlandırılan yasa dışı gösterileri engellemek, güvenlik güçlerine karşı yapılan mukavemeti kırmak, başkalarının can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla gerekli tedbirler alınmış, ilgili mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde orantılılık ilkesine uygun ve grubun direncini kıracak nispette gerekli müdahaleler yapılmıştır.

Toplumsal olaylara müdahale araçlarında kullanılan su şebeke suyu olup, belediye ve itfaiye hidratı bulunan vanalardan temin edilmektedir. Bununla birlikte ihtiyaç duyulması halinde OC (Oleoresin of Capsicum) gaz solüsyonu, sentetik yangın söndürme köpüğü ve gıda boyası kullanılmaktadır.”