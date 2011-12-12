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Yaşam

Eski Bakan Kırımlı vefat etti ANKARA (A.A)

12 Aralık 2011 00:25

-Eski Bakan Kırımlı vefat etti ANKARA (A.A) - 11.12.2011 - Eski Turizm ve Tanıtma Bakanı Dr. Ahmet İhsan Kırımlı (91), vefat etti. Kırımlı, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.  Kırımlı için yarın saat 11.00'de TBMM'de ardından öğle vakti Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.  Aynı gün doğum yeri Balıkesir'e gönderilecek olan Kırımlı'nin cenazesi çarşamba günü Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek. 1973-1974 yıllarında Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak kabinede görev alan Kırımlı TBMM'de dört dönem Balıkesir milletvekilliği yaptı. Kırımlı, 1987 yılından bu yana Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanlığını yürütüyordu. Kırımlı, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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