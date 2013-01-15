Eski bakan Kemal Unakıtan ameliyata alındı

Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan yürütülen tedavisi sırasında prostatta tümör tespit edilmesinin ardından ameliyata alındı.

Memorial Şişli Hastanesi'nde saat 10.00 sıralarında başlayan ameliyatı, üroloji uzmanı Prof. Dr. Mevlana Derya Balbay gerçekleştiriyor.

Prof. Dr. Balbay, ameliyat öncesi yaptığı açıklamada, eski Maliye Bakanı Unakıtan'a böbrek nakli hazırlıkları yapılırken tedavi gördüğü hastanedeki doktorların prostat içine yerleşen, hiçbir yere sıçramamış bir tümör tespit ettiğini ifade etti.

Nakil ameliyatı olan hastalara bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanıldığını belirten Balbay, şu bilgiyi verdi:

''Kemal Unakıtan da böbrek nakli sonrası bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanacağından bu ameliyatı olmak zorunda. Çünkü bu ilaçlar tümörleri kontrol dışı bırakabiliyor. Öncelikle bu hastalığın tedavi edilmesi gerekiyordu. Antalya'daki meslektaşlarımız da yaptıkları tetkiklerde bu hastalığı tespit etti ve böbrek naklinden önce tedavinin yapılması için sevkini sağladı. Biz de bu hastalığın tedavisini yapacağız. Böbrek nakli yapılırken vücutta herhangi bir enfeksiyon odağı var mıdır veya herhangi bir yerde tümör var mıdır mutlaka araştırılır. Bu yakalanırsa da böbrek nakli öncesinde tedavi edilir. Böbrek nakli yapılmasaydı, müdahale etmek gerekmeyebilirdi ama böbrek nakli yapılacağı için böyle bir risk alınamaz, tedavi edilmesi lazım. Kemal Unakıtan'ın durumu tedaviye elverişli, başlangıç safhasında yakalanmış bir vaka. Kendisi ameliyatı robotla olmayı tercih etti. Onun için robotla ameliyatını yapacağız. Robotla yaptığımız zaman kan kaybının pratik olarak olmadığını söyleyebiliriz.''

Prof. Dr. Mevlana Derya Balbay, ameliyatın ortalama 1,5 saat süreceğini belirterek, ''Ancak operasyonu robotla yapacağız. Ameliyat, robotun hazırlanma süreci nedeniyle yaklaşık 3 saati bulabilir. Hastalarımızın büyük bir kısmını robotla ameliyat ettiğimiz zaman 2 ile 3 gün içinde taburcu olacak hale gelirler'' dedi.