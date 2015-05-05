Eski bakan internetten iş arıyor!

Yunanistan’da, Samaras hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev yapan eski gazeteci Argiris Dinopulos, 25 Ocak seçimlerinde milletvekili olamayınca iş bulmak için internete ilan verdi.

Dinopulos, iş bulma sitesi 'devnetjobs.org’da “Argyrios Ntinopoulos” imzasıyla yayımladığı ilanda, “politikada ve ekonomik kriz koşullarında 13 yıl deneyimli eski bakan iş arıyor” ifadelerini kullandı.

Uzun biyografisinde, gazetecilikten politikaya geçmesinin nedenlerini anlatan ve Yunanistan dışında başka ülkelerde de çalışabileceğini belirten Dinopulos, vasıfları bölümünde kendisini “kiriz yönetimi deneyimi olan ve anında zor kararlar alabilen kişi” olarak tanımladı.

Çeşitli Yunan basın-yayın organlarında savaş muhabirliği yapan ve bir dönem Vrilisia Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan Dinopulos, 1996’da Kilimli adası belediye başkanı, bir din adamı ve birkaç ada sakini ile birlikte Kardak kayalıklarına Yunan bayrağı diken kişi olarak biliniyor.

Dinopulos, verdiği ilanın Yunan basınında geniş yer alması üzerine twitter hesabından yayımladığı mesajında, “Siyasette normal olarak olması gereken şey haber oldu. Yani seçilemeyen politikacının çalışması gerekir” diye yazdı.