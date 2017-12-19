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Dünya

Eski bakan: IMF Pakistan’a “Çin’le olan ticaret hacmini düşür” diyebilir

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Pakistan eski Maliye Bakanı ülkede patlak veren finansal kriz sebebiyle Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) borçlanmanın devam edeceğini, IMF’nin bu durumdan istifade ederek Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nu (CPEC) k

19 Aralık 2017 18:21

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Pakistan eski Maliye Bakanı ülkede patlak veren finansal kriz sebebiyle Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) borçlanmanın devam edeceğini, IMF’nin bu durumdan istifade ederek Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nu (CPEC) küçültmesini talep edebileceğini söyledi. CPEC Asya’da Çin ve Pakistan ekonomilerini birbirine de bağlayacak nitelikte birçok altyapı projesinin yer aldığı girişimlerin toplamına verilen ad. 
Alman Friedrich Ebert Vakfı’nda gerçekleşen bir konferansta konuşan Pakistan eski Maliye Bakanı Hafeez Pasha “Pakistan IMF’nin kapısını çalmaya başladığında ABD en büyük paydaş olarak Pakistan’a ekonomik olmayan şartlar getirebilir” dedi. Hükümetin döviz rezervlerinin gelecek yıl Eylül ayında tükeneceğini ve bu durumun yeni bir finansal krizi tetikleyeceğini öngören Pasha “Ama bu sefer IMF size öyle kolay kolay para vermez çünkü Pakistan’a yönelik politikalar değişti. Şimdi CPEC’nin hacmini küçültmemizi bile siteyebilirler” dedi. 
Pasha geçmiş dönemlerde IMF’den alınan birçok kurtarma kredisinde müzakerelerde bizzat bulunmuş ve kurumun finansman politikalarını iyi bilen biri.

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