-ESKİ BAKAN GÖĞÜŞ VEFAT ETTİ TBMM (A.A) - 22.07.2011 - Eski Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüş vefat etti. Gaziantep'te 1923 yılında doğan Göğüş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Türk Haberler Ajansı, Dünya ve Cumhuriyet gazetelerinde yazı işleri müdürlüğü, Gazeteciler Cemiyeti İdare Kurulu üyeliği yapan Göğüş, Gaziantep milletvekili olarak 12, 13 ve 14. dönemlerde TBMM'de görev aldı. Göğüş, evli ve bir çocuk babasıydı. Göğüş'ün cenazesi, 25 Temmuz Pazartesi Şişli Cami'nde kılınacak öğle namazından sonra Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.