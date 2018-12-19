Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın halası toprağa verildi

Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- AİLE ve Sosyal Politikalar eski Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı kardeşi Ömer Fatih Sayan\'ın halası Ümmühan Sayan (85), yaşlılığa bağlı nedenlerden yaşamını yitirdi. Ümmühan Sayan, bugün Muğla\'nın Seydikemer ilçesinde toprağa verildi.

Seydikemer ilçesi Çaltılar Mahalllesi\'nde yaşayan 4 çocuk annesi Ümmühan Sayan, yaşlılığa bağlı nedenlerden 4 aydır Antalya\'daki bir hastanede tedavi görüyordu. Ümmühan Sayan, dün akşam yaşamını yitirdi. Ümmühan Sayan için bugün ikindide Çaltılar Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olan kardeşi Ömer Fatih Sayan da halasının cenazesine katıldı. Ayrıca Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçe Kuyu, Seydikemer Belediye Başkanı AK Partili Yakup Otgöz, Fethiye ve Seydikemer protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş da törende yer aldı. Sayan\'ın cenazesi, ikindide kılınan cenaze namazının ardından Çaltılar Karaözler Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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