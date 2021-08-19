Eski Bakan Faruk Çelik'in dağ evi hakkında yıkım kararı

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Alaçam köyünde "İmar Barışı" uygulamasından usulüne aykırı şekilde yararlanarak yaptırdığı dağ evi hakkın yıkım kararı çıktı.

2018 yılında çıkarılan "İmar Barışı" uygulamasından yararlanarak arazisine dağ evi yaptıran Çelik'in eviyle ilgili verilen yapı kayıt belgesi, 15 Şubat'ta iptal edilmişti.

"İmar Barışı" uygulaması 31 Aralık 2017'den önce yapılan ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların belirlenen ücretler karşılığında imar ve iskan sorunlarının çözülmesini hedefliyordu. Çelik'in dağ evinin yapı kayıt belgesi ise, bu kurala aykırı işlem yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; Çelik'in oğlu Enes Çelik'in üzerine kayıtlı dağ evi, 31 Aralık 2017'den sonra inşa edildi ancak öncesinde inşa edilmiş gibi başvuru yapıldı.

Uludağ'ın eteklerindeki Alaçam köyünde yapılan bu dağ evinin yapı kayıt belgesi, İmar Barışı kapsamında olmadığı için, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

İptal kararının ardından, dağ evinin sınırlarının içinde bulunduğu Kestel Belediyesi, kaçak inşaat durumuna düşen yapıyla ilgili yıkım kararı aldı.

Yıkım kararının çıkmasının ardından, dağ evinin suyunun ve elektriğinin kesilmesi için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (UEDAŞ) yazı gönderildiği de öğrenildi.

Faruk Çelik, dağ evinin kaçak yapı durumuna düştüğünü ve İmar Barışı uygulamasından usulüne aykırı yararlanıldığını ortaya çıkaran Independent Türkçe'ye, konuyla ilgili demeç vermeyeceğini söylemişti.