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Politika

Eski bakan Faruk Çelik hastaneye kaldırıldı

Faruk Çelik'in daha önce tedavi gördüğü rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi

06 Ekim 2017 02:08

AKP Şanlıurfa Milletvekili ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bursa'da hastaneye kaldırılan eski Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in yapılan ameliyatın ardından gözlem altına alındığı bildirildi. Özel bir hastanede ameliyata alınan Faruk Çelik'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Faruk Çelik'in daha önce tedavi gördüğü rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Çelik, divertikül hastalığına bağlı bağırsak perforasyonu nedeniyle özel bir hastanede 23 Mayıs 2014 tarihinde acil olarak ameliyata alınmış, başarılı geçen ameliyat yaklaşık 2 saat sürmüştü.

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