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Eski bakan Erdoğan Bayraktar: Sakın ayvayı yeme, pırasayı tüketme!

"Sonradan yiyeceğin ıspanak fayda vermez...."

04 Kasım 2021 09:32

Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden ve “Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur; tapeler, teknik takip, telefon konuşmalarım” açıklamasıyla yeniden gündeme gelen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ilginç bir paylaşım yaptı. 

Bayraktar Twitter hesabından, "Sakın ayvayı yeme, pırasayı tüketme ! Sonradan yiyeceğin ıspanak fayda vermez...." paylaşımını yaptı. Bayraktar paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirterek, "Ey pislik FETÖ'cüler ve pislik FETÖ'cülerin yandaşları; bu Ülke’den size ekmek yok, benim attığım tweeti yanlış yerlere çekmeyin." ifadesini kullandı. 

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