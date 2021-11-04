Eski bakan Erdoğan Bayraktar: Sakın ayvayı yeme, pırasayı tüketme!

Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden ve “Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur; tapeler, teknik takip, telefon konuşmalarım” açıklamasıyla yeniden gündeme gelen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ilginç bir paylaşım yaptı.

Bayraktar Twitter hesabından, "Sakın ayvayı yeme, pırasayı tüketme ! Sonradan yiyeceğin ıspanak fayda vermez...." paylaşımını yaptı. Bayraktar paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirterek, "Ey pislik FETÖ'cüler ve pislik FETÖ'cülerin yandaşları; bu Ülke’den size ekmek yok, benim attığım tweeti yanlış yerlere çekmeyin." ifadesini kullandı.