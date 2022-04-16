Eski bakan Dağdaş'tan "Melih Gökçek'in mal varlığı" paylaşımı: Buz dağının görünen kısmı, yakında sürprizlere hazır ol

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in mal varlığını gösterdiğini iddia ettiği belgeleri paylaşan eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş, "İsimsiz birinin posta kutuma bıraktığı bu belgelerdeki mal varlığına bakınca gülümsedim" dedi.

Necmettin Erbakan başbakanlığındaki REFAHYOL hükümetinde Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Gürcan Dağdaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in mal varlığını gösterdiğini iddia ettiği belgeleri sosyal medya hesabından paylaştı. "İsimsiz birinin posta kutuma bıraktığı bu belgelerdeki mal varlığına bakınca gülümsedim. Buz dağının görünen kısmı dedim" ifadelerini kullanan Dağdaş, "Yakında sürprizlere hazır ol" diyerek paylaşımında Gökçek'i etiketledi.

Dağdaş ayrıca geçtiğimiz yıllarda Gökçek hakkında “FETÖ üyesi”, “organize suç örgütü lideri” ve “zübük” ifadelerini kullandığı için, 35 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildiğini de hatırlattı.

Dağdaş'ın paylaştığı belgeler şöyle: