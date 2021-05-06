Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan vefat etti

Eski Devlet Bakanı, eski Ağrı Milletvekili Cemil Erhan 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı.

"Eski Devlet Bakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Cemil Erhan’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!"

Cemil Erhan kimdir?

1938, Balya, Balıkesir’de doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cemil Erhan, Devlet Bakanlığı, Doğru Yol Partisi’nden 3 dönem Ağrı Milletvekilliği, Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, Meclis Başkanlık Divanı Katip üyeliği görevlerini yerine getirmişti. Cemil Erhan son olarak 2014 yılında CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı olmuştu.