Eski Bakan Çağlayan Sarraf davasında sanık

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada yaklaşık bir buçuk senedir ABD'de tutuklu yargılanan İran asıllı Türk işadamı Rıza Sarraf'ın davasına ek iddianame ile dört yeni sanık eklendi.

İddianamede bu sanıklar Türkiye'nin eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, aynı bankanın Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ve Sarraf'ın çalışanı Abdullah Happani olarak ifade edildi.

Dört yeni sanığın eklenmesiyle sanık sayısının dokuza çıktığı iddianamede sanıklara ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla şebeke kurma; ABD'nin finansal sistemini kullanarak İran hükümeti ve başka İranlı kurumlar adına milyonlarca dolar tutarında işlem yapma; bu amaçla ABD yönetimi yetkililerine yalan söyleme; milyonlarca dolarlık yasadışı işlemlerle bağlantılı fonları aklama ve bu işlemlerin asıl niteliğini gizleyerek çeşitli finansal kurumları aldatma suçlamaları yöneltildi.

Ayrıca, o dönem Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Çağlayan'ın, "ambargoyu delme planının gelirlerinden nakit ve mücevher olarak on milyonlarca dolarlık rüşvet aldığı, öteki sanıkların bu planı uygulamak için attığı adımları onayladığı ve bilinçli olarak planı koruduğu" savunuldu.

İddianamede ayrıca toplam dokuz sanıktan Sarraf ile Atilla haricindeki ve içinde eski Ekonomi Bakanı Çağlayan'ın da olduğu sanıkların kaçak olduğu ifade edildi.

Davaya bakmak için Rıza Sarraf ve Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasına da bakan Yargıç Richard Berman atandı.

Türkiye'de 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına adı karışan dört eski bakan Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama ile Yüce Divan'da yargılanmaktan korunmuştu.

Sarraf ise bu soruşturma kapsamında tutuklanmış, 70 gün sonra serbest kalmıştı.

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Reuters/DHA/DÇ/ÖA