Eski bakan Bayraktar'ın danışmanı: Erdoğan Bey 'kaç Sadık' dedi, ben de...

TBMM Soruşturma Komisyonu’nun geçtiğimiz hafta dinlediği, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın danışmanı Sadık Soylu, iki sene boyunca dinleme yapıldığını, Bayraktar’la ilgili biri yerel siyaset diğeri ‘kaç Sadık’ tapesi olduğunu söyleyen Soylu, “Başka hiçbir ‘tapem’ yok. Erdoğan Bey benim babam gibidir, yirmi sene beraber çalışmışım onunla ‘Kaç Sadık’ demiştir. Ben de “Efendim, kafede otururum.” dedim. “Yok, yanıma gel, beraber gidelim Bakanlığa dedi” dediği belirtildi. Alınan bilgiye göre, çete üyesi olarak gösterilmekten rahatsızlığını ifade eden Soylu, komisyon üyelerine, Ataşehir’le ilgili, Bayraktar’ın ‘çuvalla para aldığı’ gibi gösterilmesine, “Bunlar kamuoyunda algı yönetmeye yönelik şeyler” yanıtı verdi.

'Çuvalla para aldık' meseleleri, bunlar kamuoyunda algı yönetmeye yönelik şeyler'

Bir milletvekilinin, “Bakanlıklarda çalışan veyahut da Bakanın yanında çalışan birçok çalışma arkadaşları olmasına rağmen niye sizi seçmişler” sorusuna, “ Hayal efendim, hayal. Yirmi senedir Erdoğan Bayraktar’ın yanındayım, işte, ondan dolayı. Hayal kurmuşlar yani ütopya kurmuşlar kendilerine göre, ütopyaya da inanmışlar birileri” yanıtı veriyor.

Komisyonda ‘tanık’ olarak ifade veren Soylu ‘teknik’ konularda bilgisi olmadığın söylerken, Zorlu Center sorularıyla sıkıştırıldı. “Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da başladığımız zaman Zorlu Center’in inşaatı başlamıştı. Bizim Bakanlıkla ilgisi zaten yok. Onun ruhsatı falan Bakanlıktan verilmedi. Benim bildiğim İstanbul Belediyesi tarafından verilmiştir zannediyorum. İmarı İstanbul Belediyesi tarafından verildi. En son ruhsatının Bakanlık tarafından verildiğini ben biliyorum. Yani, bizim Bakanlıkla da çok ilişkisi yok oranın, Zorlu’nun. Sadece işletmeye açılmasıyla ilgili olabilir. Çok da bu teknik konularda bilgim yok benim” dediğine dikkat çekiliyor.