Eski bakan, başkanlığa aday

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Mustafa Yılmaz, CHP'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu açıkladı.





Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde 3 ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara'dan memleketi Gaziantep'e gelen Mustafa Yılmaz, CHP il binası önünde partilileri tarafından davul zurnayla karşılandı. Koltuk değneği ile ayakta duran Mustafa Yılmaz, siyaseti bıraktığını söylemesine rağmen halktan gelen yoğun ilgi karşısında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu resmen açıkladı. Kendisini fakir fukara babası olarak gördüğünü söyleyen Mustafa Yılmaz, “Siyaseti bıraktığımı açıklamama rağmen halk beni Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyordu. Sadece Büyükşehir Belediye başkanlığı değil tüm ilçelere CHP bayrağı dikeceğiz” dedi.



Türkiye'de ve Gaziantep'te AKP’li belediyelerin imar yolsuzlukları yaptığını öne süren Yılmaz, “AKP'li belediyelerin daha birçok yolsuzlukları seçim öncesi ve sonrası ortaya çıkacak. Belediye başkanlığını aldığımızda o kara kaplı defter gelecek ve ortaya çıkmayan bu yolsuzlukları çıkaracağız. Kim hizmet etmişse ona teşekkür edeceğiz. Ama yolsuzlukların hesabını mutlaka soracağız” diye konuştu.



TBMM'de 18, 19, 20, 21 ve 22'nci dönemlerde milletvekili olarak görev yapan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yapan Mustafa Yılmaz, evli ve 2 çocuk babası.









