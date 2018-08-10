Eski bakan, ayrılmak isteyen çifti boşanmaktan vazgeçirdi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri eski Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, aile içi sorunları nedeniyle ayrılma kararı alan Hatice- Akif Başyiğit çiftiyle görüşerek, boşanmaktan vazgeçirdi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, memleketinde esnafı ziyaret etti. Kurtuluş Caddesi\'nde esnaf ziyareti sırasında yanına gelen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde hizmetli olarak çalışan Akif Başyiğit, Eroğlu\'dan istekte bulundu. Akif Başyiğit, 4 yıllık evli olduğunu, eşiyle sorunları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını belirterek, Eroğlu\'dan kendilerini barıştırması konusunda yardım istedi. Eroğlu da bu istek üzerine kendi cep telefonundan 1 çocuk annesi Hatice Başyiğit\'i aradı.

\'BİR ŞEY OLURSA KULAĞINI ÇEKERİM ONUN\'

Hatice Başyiğit\'le telefonda 25 dakika görüşen AK Parti\'li Eroğlu, \"Eşin seni çok seviyor. O kadar çok seviyor ki aşık olmuş. Onun için \'Arabanın önüne kendimi atacağım, o istesin sigarayı bile bırakacağım\' diyor. Böyle bir eş bulmuşsun, Allah hayırlı uzun ömür versin. Tamam mı Hatice kardeşim? Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban sana aracını gönderiyor. Bugün barışacaksınız. Bugün mübarek bir gün. Hadi göreyim seni. Bir şey olursa kulağını çekerim onun. Bak şu anda kulağını çekiyorum. Seni seviyormuş, daha ne istiyorsun? Seni arabayla aldıracağım\" dedi.

EROĞLU\'NUN TELEFONUNDAN EŞİNE AŞKINI İLAN ETTİ

AK Parti\'li Eroğlu, daha sonra telefonu Akif Başyiğit\'e vererek, eşiyle konuşmasını istedi. Akif Başyiğit, eşine kendisini sevdiğini ve onsuz yapamayacağını söyledi. İş yerindekiler de Akif Başyiğit\'i alkışlayarak, destekledi. Kısa süre sonra Hatice Başyiğit, eşinin yanına geldi. İkiliyle burada da konuşan Veysel Eroğlu, çiftin barışmasını sağladı. Başyiğit çifti, daha sonra birbirine sarılarak, boşanma kararından vazgeçtiklerini söyledi.

Veysel Eroğlu\'na esnaf ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser ve partililer eşlik etti.

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