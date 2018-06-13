Eski bakan, Avlu dizisine konuk oldu

Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova, Yüksel Aksu’nun yönetmenliğini yaptığı ‘Avlu’ dizisinde avukat rolünü oynadı. Üniversitede ders veren Yalova, gelecek sezon Anton Çehov’un ‘Kuğunun Şarkısı’ adlı tiyatro oyunu ile ‘Marilyn Monroe’nun Kısa ve Mutsuz Hayatı’ adlı kitabı, tiyatro sahnesine uyarlayarak yönetmen koltuğuna oturacak.

Tiyatro eğitimi alan Yüksel Yalova, Ivan Sergeyeviç Turgenyev’in ‘Babalar ve Oğullar’ romanından uyarlanan tiyatro oyununda Nikolay Petroviç karakterini oynayacak. Yalova, gelecek sezon da Anton Çehov’un ‘Kuğunun Şarkısı’ adlı tiyatro oyununun yönetmenliğini yapacak. ‘Marilyn Monroe’nun Kısa ve Mutsuz Hayatı’ adlı kitabı tiyatro sahnesine uyarlayarak, orada da yönetmen koltuğuna oturacak.

Yüksel Yalova’nın kızı Melike İpek Yalova da oyunculuk yapıyor. Yalova, ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde ‘Kastilya Prensesi Isabella’, ‘Karadayı’ dizisinde ‘Ayten’ karakterini canlandırdı. Melike İpek Yalova en son İnsanlık Suçu isimli dizide rol aldı.