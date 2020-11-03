Eski bakan Ahmet Samsunlu yaşamını yitirdi

Eski bakan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir hastanede tedavi gören Ahmet Samsunlu'nun cenazesi, yarın Çorum Merkez Ulu Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından aile kabristanında toprağa verilecek.

Ahmet Samsunlu, 44. hükümet döneminde İmar ve İskan Bakanlığı yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Samsunlu kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, 1937 yılında Çorum'da doğdu. Hannover Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı Üniversitede Doktora yaptı. TÜBİTAK Çevre Grubu ve Su Kirlenmesi Türk Millî Komitesi Üyeliği, Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı, Danışma Meclisi Çorum Üyeliği (15 Ekim 1981 - İstifa: 19 Temmuz 1982) ile İmar ve İskan Bakanlığı yaptı.