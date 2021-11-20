Eski AYM Başkanvekili Osman Paksüt’ten “iki meclisli parlamento” önerisi

Siyasetin gündemini, cumhurbaşkanlığı seçilmek için gereken yüzde 50+1 şartı ve muhalefetteki altı siyasi partinin yürüttüğü parlamenter sisteme dönüş çalışmaları oluşturmaya devam ederken, Anayasa Mahkemesi'nin önceki Başkanvekili Osman Paksüt’ten “iki meclisli parlamento” önerisi geldi. “Cumhuriyet Kamutayı’ kurulmasını teklif eden Paksüt, “Yasalar daha düzenli yapılır. Hükümetin denetimi daha sağlıklı gerçekleştirilir” dedi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, konuyla ilgili yurt dışındaki örnekleri de dikkate alarak bir çalışma yürüttüğünü belirten Paksüt, cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 artı 1 sisteminde bir değişiklik beklemediğini belirtti, “Anayasa için referanduma gidilmesi seçim sürecini aksatır. Bu da kafa karışıklığı ve kaos doğurur” uyarısını yaptı. Paksüt, şunları kaydetti:

“Ülke, yine bir-iki yıl daha Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilecek”

“Seçim sonrası için altı parti bir çalışma yapıyor. Yani, ‘Biz iyileştirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz' diyerek hazırlık yapmak ne kadar doğru ise de sanki iktidar değişecek ve parlamenter sisteme geçilecek gibi bir kabul de o kadar yanlış olur. Cemil Çiçek, yüzde 50 artı 1 açıklamasını, kamuoyu ve diğer partiler üzerindeki etkisini, tepkisini görmek için yapmış olabilir. Mevcut anayasa ile önümüzdeki seçimlere gidilecek. Ondan sonra da ülke yine bir-iki yıl daha Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilecek.”

Yaptığı çalışmayı siyasi partilere de göndereceğini ifade eden Osman Paksüt, “Kamutay ne yapacak?” sorusuna şu karşılığı verdi: “Kamutay, yasaların daha özenli yapılması, toplumun ihtiyaçlarının ve sesinin daha iyi duyulması, yasal düzenlemelerin aceleye getirilmeden çıkarılmasında etkili olacak.”

“Torba yasalar yüzünden allak-bullak olan kanun sistematiği yeniden düzeltilmeli”

Kanun yapma yönteminin düzeltilmesi gerektiğine vurgu yapan Paksüt, “Özellikle son yıllarda torba yasalar yüzünden allak-bullak olan kanun sistematiğinin yeniden düzeltilmesine şiddetle ihtiyaç var. İki meclisli bir parlamentoda yasalar daha düzenli ve özenli şekilde yapılabileceği gibi hükümetin denetimi de millet tarafından daha yakından, daha sağlıklı şekilde gerçekleştirilebilir” dedi.

“Tek adamlıktan uzaklaşmaya anayasa engel değil”

Hükûmetin sadece meclisten güvenoyu alarak kurulabileceğini kaydeden Osman Paksüt, “Hükümetin düşürülmesi her iki meclis kararıyla olabilir. Bunlar doğru düzenlemeler ve dengelerin gerçekleştirilmesi içindir. Üzerinde çalışması gereken konulardır” ifadesini kullandı. Paksüt, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanının ‘tek adam' gibi davranmaktan uzaklaşması mümkün. Ortak akıl çerçevesinde hareket ediyor, değişik istekleri dikkate alıyor olduğunu göstermek istiyorsa anayasada buna mâni bir hal yok. Bir bakandan şikâyet geliyorsa, onun hakkında oylama yaptırabilir. Yani tek adamlıktan uzaklaşmaya anayasa engel değil.”