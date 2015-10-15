Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, suskunluğunu bozuyor

Hükümetin 17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası yargıya yönelik bazı düzenlemelere karşı çıkan ve AKP'ye yakın çevrelerce eleştirilen eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç suskunluğunu bozuyor.Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberine göre Kılıç, Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin düzenleyeceği konferansın açılışındaki konuşmasında hukuk devletine vurgu yapacağını söyledi.

İki günlük konferansın konuşmacıları arasında 2007’de sivil anayasa taslağı hazırladıkları AKP’yi son dönemdeki politikaları nedeniyle eleştiren Prof. Ergun Özbudun, Prof. Serap Yazıcı ile Prof. Mehmet Turhan, Prof. Levent Köker ve Prof. Mustafa Erdoğan da bulunuyor.

Kılıç, Cumhuriyet’in sorusu üzerine emeklilikten sonra ilk kez medya önüne çıkacağı için konuşma metnini dikkatli biçimde hazırladığını anlattı. Kendisinin Anayasa Mahkemesi’nin eski başkanı olarak, ülkedeki düşünce, ifade, medya özgürlüğü ve yargı alanındaki sorunları dile getireceğini belirtti. Kılıç, özellikle hukuk devletine vurgu yapacağını söyledi. AİHM’in Türk Başkan Yardımcısı Işıl Karakaş’ın “Cumhurbaşkanı'na hakaret” nedeniyle yapılan yargılamalara karşı çıkan açıklamaları dikkat çekmişti. Kılıç’ın da aynı konudaki hukuki tartışmalara girip eleştirilerini dile getirmesi bekleniyor.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle devam ediyor:

Kılıç’ın ayrıca Ankara katliamı nedeniyle toplumda yaşanan tepki ve gerilime de konuşmasında yer vererek toplumdaki büyük kamplaşma ve kutuplaşmayla, yükselen tansiyonun düşürülmesi yolunda çağrılarda bulunacağı da belirtiliyor. Kılıç, konuşmasının ardından yeniden köşesine çekilmeyecek. Hukukçuların katılımıyla Anayasa ve Adalet Platformu adıyla sivil bir oluşum başlatmayı planlıyor. Bunun için bir ofis oluşturarak, “Ülkenin sorunları ve gündemle ilgili olarak” medyanın karşısına çıkıp açıklamalarda bulunmayı sürdürecek.

Abdullah Gül etkisi

Kılıç’ın çıkışı, anketlerin 1 Kasım’da AKP’nin yeniden tek başına iktidar olamayacağını göstermesinin ardından siyasetteki kıpırdanmalarla aynı döneme denk gelmesiyle de dikkat çekiyor. Kılıç, yasa iptalleri ve hükümeti sert biçimde eleştirmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına aldığı bir isim konumunda bulunuyor. Ancak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, “En yüce mahkeme, Anayasa Mahkemesi bir zamanlar siyasi kararlar verirdi. Memnuniyetle görüyorum ki 17 üyenin 10’unu ben atadım, ikisini direkt atadım.17 üye, siyasi düşünceleri farklı, fakat bazı önemli kararlar oybirliği ile çıkıyor. Evrensel hukuku esas alarak karar veriyorlar. Bu, mahkemeye güveni artırır. Benim çok gurur duyduğum bir olaydır” sözleriyle Kılıç’ın arkasında durduğu da anımsatılıyor. Gül ve Kılıç’ın 1 Kasım sonrası ne yapacakları AKP’deki küskünler tarafından da merak edilen isimler olmasının önemine de dikkat çekiliyor.

Erdoğan'ın kara listesinde

Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşma nedeniyle AKP tarafından “istenmeyen kişi” ilan edilmişti. Kılıç’ın bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu ve tepki olarak erken ayrıldığı bu toplantıdaki konuşmasındaki “Gücün ve şartların etkisiyle gömlek değiştiren bir karakterin sahibi olamayız” sözleri nedeniyle AKP’nin kara listesine alınmıştı. Kılıç, hükümetle ilişkilerinin gerilmesinin ardından emeklilik tarihi olan 13 Mart 2015’i beklemeden 10 Şubat 2015’te emekli olmuştu.