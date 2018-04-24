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Politika

Eski Aydın Emniyet Müdürü tutuklandı

Aydın'daki 'FETÖ' soruşturması kapsamında Ahmet Turan Temel ile birlikte 4 eski polis tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

24 Nisan 2018 21:52

Eski Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel, “FETÖ” soruşturması kapsamında tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Aydın’daki emniyet yapılanması” soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski İl Emniyet Müdürü Temel'in de 6 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Turan ile birlikte meslekten ihraç edilen 4 eski polis tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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Ahmet Turan Temelaydınemniyet müdürü

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