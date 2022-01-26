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Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın: Hz. Adem ve Havva annemize yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar

26 Ocak 2022 11:39

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla tartışma yaratan eski Ayasofya Camii Baş İmamı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şarkısındaki sözler nedeniyle hedef gösterilen sanatçı Sezen Aksu'ya destek vermesine gönderme yaparak, "Hz. Adem ve Havva annemize yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar" ifadesini kullandı. 

Boynukalın Twitter hesabından "Hz. Adem ve Havva annemize yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar; öyle elinizde balık ve rakıyla kala kalırsınız... Gereken dersi herkes çıkarır inşallah..." paylaşımını yaptı. 

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