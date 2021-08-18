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Eski Ayasofya Baş İmamı Boynukalın: Taliban veya bir başkası İslam'a bağlılığını ilan ediyorsa onu kardeş biliriz ve yanlışa düşmemeleri için dua ederiz

"Bu ülke İslam'la ezanla Kur'an'la yoğurulmuştur ve öyle kalacak; beğenmeyen istediği yere gitsin"

18 Ağustos 2021 11:41

Eski Ayasofya Camii Baş İmamı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, "Dünyanın neresinde olursa olsun, Taliban veya bir başkası İslam'a bağlılığını ilan ediyorsa onu kardeş biliriz ve yanlışa düşmemeleri için dua ederiz" açıklamasını yaptı. 

Boynukalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Bizim tek bağlılığımız Allah'a ve onun dini İslam'adır. Dünyanın neresinde olursa olsun, Taliban veya bir başkası İslam'a bağlılığını ilan ediyorsa onu kardeş biliriz ve yanlışa düşmemeleri için dua ederiz. Erkek veya kadın olsun insan haklarıyla ilgili İslam'a aykırı bir şey yaparlarsa ona da karşı çıkarız. Ama yalan ve iftirayla bize saldıran nasipsizler ve  kamuoyunu yanıltmaya çalışan yobaz medya farelerinin yaptıkları hiç bir fayda sağlamayacak. Bu ülke İslam'la ezanla Kur'an'la yoğurulmuştur ve öyle kalacak; beğenmeyen istediği yere gitsin..." ifadesini kullandı. 

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