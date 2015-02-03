Eski ayakkabılardan 'IŞİD militanı' yapıyor

Iraklı sanatçı Akeel Khreef Warn, eski ayakkabıları kullanarak IŞİD militanlarının kuklasını yapıyor. Ortadoğu'da ayakkabının altını göstermenin en büyük saygısızlık olduğunu belirten Warn, 'IŞİD'in çirkinliğini dünyaya böyle gösteriyorum' diyor.

Russia Today’de yer alan habere göre, eskimiş ayakkabıların üzerine çeşitli aksesuarlar ekleyen Warn, çalışmasında fermuarları “militanların dişlerini oluşturmak” için kullandı. Sanatçı, ayakkabı kuklaların saç ve sakalları için kullandığı nesne ise ayakkabı bağcığı. Warn’a göre, demir parçalarından oluşturulan gözler, “IŞİD’in kan açlığını” temsil ediyor.

35 yaşındaki Warn çalışmanın nedenini şöyle anlatıyor: “ Ortadoğu ’da ayakkabının altı en büyük saygısızlıktır. Bir kişinin, ayakkabısının altını başkası görecek şekilde oturması hakaret olarak algılanır. Benim de yapmak istediğim buydu. Bu çalışmamla onları ülkemden gönderemeyeceğim, ancak eminim ki bundan utanacaklar.”