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Dünya

Eski Avrupa Parlamentosu üyesine dolandırıcılıktan 4 yıl hapis cezası

İngiltere'de görülen duruşmanın hâkimi eski üyeye "Demokrasinin önemli kurumlarından birine güveni de zedelediniz" dedi

29 Nisan 2016 20:47

Avrupa Parlamentosu'na İngiltere'den seçilen eski İşçi Partisi Milletvekili Peter Skinner, Parlamento'nun sağladığı fonları kötüye kullanarak dolandırıcılık yapmakta suçlu bulundu ve 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1999 ile 2014 yılları arasında Avrupa Parlamentosu'na İngiltere İşçi Partisi'nden vekil seçilen Skinner'ın 'personel masrafı' olarak gösterdiği toplam 640 bin Euro’yu pahalı restoranlara, mücevherlere ve tatillere harcadığı belirlenmişti.

İngiltere'nin Kent şehrinde görülen duruşmanın hakimi Skinner'a "Sadece kamu güvenini sarsmakla kalmadınız, demokrasinin önemli kurumlarından birine güveni de zedelediniz" dedi.

56 yaşındaki Skinner, savunmasında Avrupa Parlamentosu'nun masraflarla ilgili kurallarının yeteri kadar net olmadığını iddia ederek, harcamalarının, yönetmeliklere aykırı olduğunu bilmediğini söylemişti.

Eski parlamenterin 2007 - 2009 yılları arasında karısına aylık 13 bin Euro para gönderdiği de iddianamede yer alan suçlamalar arasındaydı.

Skinner'ın karısına gönderdiği paralar, faturalandırılırken "Sekreterlik ücreti" olarak adlandırılmış.

Duruşmada ayrıca Skinner'ın, her 3 ayda bir 6 bin 400 Euro gönderdiği babası hakkında, yazılı olarak "Benim için çalışıyor" diye bildirimde bulunduğu da belirtiliyor.

 

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