Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı, ihalelerde usulsüzlük soruşturması kapsamında tutuklandı

Olayın geçmişi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Avcılar Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırılarak kamunun zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, şüphelilerden Erkan K, Çiğdem Ş, Rasul Ç, Eyüp K, Gökçe S, Mücahit D. ve Ramazan K. tutuklanırken, 10 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Şüpheli Erkan K'nin kontrolünde olan örgütsel yapının danışıklı teklif vererek birbiriyle dolaylı bağlantılı firmalar üzerinden ülke genelinde güncel değerinin 200 milyon liranın üzerinde 80 kamu ihalesi aldığı belirlenmişti.

Erkan K'nin 15 Temmuz darbe girişimi akabinde FETÖ soruşturma kapsamında tutuklanmasına rağmen belediye tarafından ihaleyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı iddia edilirken, cezaevinde bulunan şüpheli Erkan K'nin işinin başında gibi gösterilip "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarının işlendiği ifade edilmişti.

Avcılar Belediyesinin 2015 ve 2016 yıllarında yapılan iki ihalesinde ihale organizasyonunun başından beri Erkan K. kontrolündeki suç örgütü ile ilişkili firmalara haksız menfaat sağlama adına kurgulandığı ve bu süreçte yapılan usulsüzlükler neticesinde güncel değeriyle yaklaşık 1 milyon lira ila 2 milyon lira aralığında olduğu değerlendirilen miktarda kamu zararı meydana geldiği bildirilmişti.