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Dünya
Deutsche Welle

Eski Auschwitz çalışanı hâkim karşısında

Auschwitz toplama kampının eski SS çalışanı Hubert Z. bir kez daha hakim karşısına çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden 70 yıl sonra yargılanan sanık bugün 95 yaşında.

12 Eylül 2016 20:32


Auschwitz toplamı kampında SS birliğinde temizlik görevlisi olarak çalışan 95 yaşındaki Hubert Z. pazartesi günü yeniden mahkeme karşısına çıktı. Hubert Z.‘nin davası daha önce üç kez sağlık sorunları gerekçesi ile ertelenmişti. Hubert Z. bu kez doktor kontrolünden geçerek duruşmaya tekerlekli sandalye ile geldi.

Hubert Z. toplama kampında bulunduğu bir aylık sürede yapılan toplu katliamlara dolaylı olarak katılmaktan sorumlu tutuluyor. 15 Ağustos – 14 Eylül 1944 tarihleri arasında Auschwitz toplama kampında yapılan toplu katliamlardan sorumlu tutulan Hubert Z.'nin başta Yahudiler olmak üzere Polonyalılları, Romanları ve savaş esirlerini kampa taşıyan 14 trendeki 3 bin 681 kişinin öldürülmesine dolaylı olarak katıldığı iddia ediliyor.

Duruşmada sanığın yüzüne karşı okunan iddianamede sanığın Auschwitz'te çok sayıda kamptaki krematoryumlardan 650 metre uzaklıkta çalıştığı ve bu kampta çalışarak insanların imha edilmesine katkıda bulunduğu belirtildi.

Kamp çalışanları da yargılanabiliyor

2011 yılında Sobibor Nazi toplama kampında gardiyanlık yapan John Demjanjuk'un davası sonrasında dolaylı olarak katliama katılanlara da yargı yolu açılmıştı. Artık toplama kamplarında görev yapanların yargılanması için Nazi cinayetlerine doğrudan katılım şartı aranmıyor.

Yalnızca Auschwitz toplama kampında 1 milyon 100 bin Yahudi, Yahudi olmayan on binlerce Polonyalı, Rus savaş esiri, Roma ve Sinti öldürülmüştü.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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