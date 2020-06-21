Eski AtlasGlobal çalışanlarından çağrı: Hakkımızı istiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kardeşi Ali Murat Ersoy'un sahibi olduğu AtlasGlobal’ın iflasından sonra alacaklarını tahsil edemeyen yaklaşık 2 bin havayolu çalışanı, 23 Haziran günü basın açıklaması yapacak.

Sayıları 2 bini bulan eski AtlasGlobal çalışanları A.Z.A.P (Atlas Zedeler Adalet Platformu) ismi ile kurdukları platformla hak arayışlarını sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kardeşi Ali Murat Ersoy tarafından ücretlerinin ödeneceği vaadiyle çalıştıklarını kaydeden A.Z.A.P üyeleri, söz verilen üç buçuk aylık birikmiş ücretlerin alınmadığı gibi kıdem tazminatları dahil tüm haklarından mahsur bırakıldıklarını da belirtti.

Açıklamada yaşananlara ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Biz kaptan pilotlar, hostesler, havaalanı personelleri, kabin amirleri ve şirketin beyaz yakalılarını, yani tüm AtlasGlobal çalışanlarını A.Z.A.P’ı (AtlasZedeler Adalet Platformu) kurmaya mecbur eden sürece; Bizler ilk kez Kasım 2019’da maaşlarımızı alamamaya başladık. Kaptan pilotlar 3 aydan fazla diğer çalışanlar da 3 ay şirkete duydukları güven sebebiyle güler yüzlerini eksik etmeden maaşsız çalışmaya devam etti. Bu süreç 3 ayı geçtiğinde kaptan pilotlarımız maaşlarının ödenmemesi halinde uçakları kaldırmayacaklarını ifade etti ve hemen ardından 14 Şubat’ta Murat Ersoy AtlasGlobal’in iflasını açıkladı. Böylece biz aylardır planı yapılan bir iflas kumpasının içerisinde olduğumuzdan habersiz şekilde maaşlarımızı aslında hiç alamayacağımızı bilmeden bedava çalıştırıldık. Bu süreçte Ocak sonunda çıkışı verilip iflasa kadar sigortasız şekilde çalıştırılan, 25/2’den işten çıkarılan arkadaşlarımız oldu. İşsiz kaldığımız günden beri içeride kalan maaşlarımız ve kıdem tazminatlarımızı istiyoruz.”

AZAP sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alacaklarının henüz ödenmemesi sebebiyle 23 Haziran saat 11.00’de AtlasGlobal havayolları eski merkez binası önünde ve saat 15.00’de ETS genel müdürlük önünde yapacakları basın toplantısıyla seslerini yetkililere duyurmaya çalışacaklarını açıkladı.