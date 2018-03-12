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Eski astsubay mühimmatla yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden 'disiplinsizlik' nedeniyle ihraç edilen eski astsubay Mehmet A

12 Mart 2018 16:45

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nden \'disiplinsizlik\' nedeniyle ihraç edilen eski astsubay Mehmet A.\'nın (42) otomobilinde ve işyerinde 9 tabanca, 1 av tüfeği, 150 ses fişeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kars İl Jandarma Komutanlığı\'nda Jandarma İkmal Başçavuş olarak görevli iken 2014 yılında \'disiplinsizlik\' nedeniyle meslekten ihraç edilen Mehmet A.\'nın silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma, Mehmet A. idaresindeki 42 FJZ 11 plakalı otomobili Konya- Ankara karayolu üzerinde durdurdu. Mehmet A.\'nın aracında ve oto galerisinde yapılan aramada 5 Sig Sauer marka tabanca, 4 Walther marka tabanca, 1 Magnum marka kısa dipçikli av tüfeği, 9 şarjör, 150 adet ses fişeği, 89 tabanca mermisi ile 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ateşli Silahlar Kanunu\'na muhalefet suçundan gözaltına alınan Mehmet A.\'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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