Eski astronot Sullivan, hem uzaya hem de okyanusun en derin noktasına giden ilk insan oldu

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Dünya üzerindeki sadece 8 kişi okyanusların en derin noktası olan Challenger çukuruna ulaşabildi. 550'den fazla insan uzaya gitti. Ancak sadece tek bir kişi tek hayata ikisini de sığdırmayı başardı: Kathy Sullivan.

Eski NASA astronotu ve okyanus fotoğrafçısı olan Sullivan, pazar günü yaklaşık 11 bin metre derinliğindeki Challenger Çukuru'na ulaşmayı başardı. Sullivan, EYOS Expeditions ve Caladan Oceanic'in organize ettiği bir keşfe davet edilen isimlerden biriydi.

İki kişiyle birlikte 10 saatlik zorlu görevi başarıyla tamamlayan Sullivan, "Çukur hakkında sayısal bilgilere sahiptim. Ancak burayı kendi gözlerinle görmek ciddi anlamda fark yaratıyor" dedi.

CNN'e konuşan Sullivan, "Kendine saygı duyan hiçbir deniz biyoloğu böyle bir teklifi reddetmez" dedi.