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Yaşam

Eski aşkların fotoğrafı neden saklanır?

Erkeklerin yüzde 56’sı eski aşklarının fotoğrafını saklarken daha duygusal olan kadınlarda bu oran yüzde 61'e çıkıyor

27 Temmuz 2012 15:32

İngiltere'de yapılan bir araştırma, aşklar bitse de fotoğrafların saklandığını ortaya çıkardı.

İngiltere'de Friends Reunited tarafından yapılan bir araştırmaya göre 21 milyon 600 bin İngiliz eski aşkının fotoğrafını saklıyor.

Erkeklerin yüzde 56’sı eski aşklarının fotoğrafını saklarken daha duygusal olan kadınlarda bu oran yüzde 61'e çıkıyor.

Ancak erkekler, eski aşklarına daha bağlı. Erkeklerin yüzde 12'si hala eski aşkları için birşeyler hissederken, kadınların sadece yüzde 5'i bu duygulara sahip.

Araştırma, her 5 erkekten 1'inin yeni kız arkadaşlarından çekindiği için fotoğrafları gizli tuttuğunu da gösteriyor.

Erkeklerin çoğu, eski aşklarının fotoğrafını bilgisayarlarındaki gizli dosyalarda, kilitli çekmecelerde, hatta tavan arasında saklıyor.

Davranış psikoloğu Corinne Sweet’in açıklamasına göre; geçmişi hatırlatan ve anıları açığa çıkaran bu fotoğraflar, güçlü duygular oluşturuyor. Bu nedenle geçmişten gelen hatıraları saklamak şaşırtıcı değil.

İnsanların bu fotoğrafları gizleme sebebi ise yeni sevgililerinin vereceği tepkiden çekinmeleri, çekicilik ve seksilik kıyaslamalarının önüne geçmek istemeleri.

Fotoğraf saklama sebepleri arasında ise fotoğrafların güzel anıları anımsatması, eski aşkın unutmak istenmeyecek kadar önemli bir insan olması ve özel bir olayı hatırlatması yatıyor. (ntvmsnbc)

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