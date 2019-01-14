Eski Arsenal oyuncusu: Mesut Özil Arsenal için ne yaptı? Hiçbir şey!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski oyuncusu Paul Mariner, son dönemde performansı eleştirilen Mesut Özil'in Arsenal'daki durumunu sert bir dille eleştirdi. Mariner, Mesut Özil'in takıma 'hiçbir şey' katmadığını iddia etti.

Mesut Özil, uzun süre boyunca takımıyla sözleşme yenilememiş fakat Şubat 2018'de kendisini 3 yıl daha Arsenal'e bağlayan imzayı atmıştı.

Alexis Sanchez'in takımdan gönderilmesiyle şaşkına döndüğünü söyleyen Mariner, tepkisini en sert şekilde Mesut Özil üzerinden dile getirdi.

"Sanchez'in gitmesine izin verdikleri gibi az kalsın Aaron Ramsey'i de gönderiyorlardı. Neler oluyor?" diyen Mariner sözlerine şöyle devam etti:

"Gelelim Mesut'a. Onun hakkında bilmediğimiz birçok şey var. Arsenal, tüm umutlarını Mesut'a bağladı. Ama Mesut takımı için ne yaptı? Kesinlikle hiçbir şey! Hiçbir şey!"

Mesut Özil, takımının West Ham United'a 1-0 kaybettiği Premier Lig müsabakasında maç kadrosunda yer almadı. Unai Emery'nin, Türk asıllı Alman yıldızın bu ay bitmeden takımdan gönderilmesini istediği konuşuluyor.

Daily Mail'ın haberine göre, Emery, West Ham maçının kadrosuna bile almadığı Özil'i satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefliyor. İspanyol teknik adam, kulüp yetkililerinden Türk asıllı Alman yıldızın ilk fırsatta gönderilmesini talep etti.