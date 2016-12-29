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Dünya

Eski Arjantin Devlet Başkanı yolsuzluktan suçlu bulundu

Kirchner, görevini kötüye kullandığı yönündeki suçlamaları birçok kez reddetmişti

29 Aralık 2016 13:09

Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, 15 milyar dolarlık yolsuzluk ve kara para aklama davası kapsamında yürütülen soruşturmada suçlu bulundu. 2007-2015 yılları arasında ülkeyi yöneten Kirchner, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Başkent Buenos Aires'de görülen davada, eski Devlet Başkanı Fernandez de Kirchner ve iki yardımcısı eski Planlama Bakanı Julio de Vido ile Kamu Çalışmalarından Sorumlu Bakan Jose Lopez devlet ihalelerine fesat karıştırma ve yolsuzluktan suçlu bulundu.

Serveti donduruldu


Davanın yargıcı, Fernandez de Krichner'in 633 milyon dolar değerindeki mal varlığına el konulmasına karar verdi.

Davada adı geçen iş adamı Lazaro Baez'in de devlet ihalelerinde haksız kazanç elde etmekten suçlu bulunduğu bildirildi.

Eski devlet başkanları Nestor Kirchner ve eşi Cristina Fernandez de Kirchner dönemlerinde önemli kamu ihaleleri alan Baez, 5 milyon doları zimmetine geçirme ve kara para aklamakla suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Geçen yıl yapılan seçimler sonrası 10 Aralık'ta koltuğunu Mauricio Macri'ye devreden Fernandez de Kirchner, Baez'le ilişkileri nedeniyle uzun süredir suçlamalara maruz kalıyordu. Cristina Fernandez de Kirchner, görevini kötüye kullandığı yönündeki suçlamaları birçok kez reddetmiş ve Devlet Başkanı Macri'yi kendisine politik baskı yapmakla suçlamıştı. 

 

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