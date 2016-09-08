Eski Arjantin Başkanı gibi konuşan porno sitesi robotu, binlerce takipçiye ulaştı

Bir bilgisayar programcısı tarafından gerliştirilen ve porno sohbet sitelerinde kullanılan bir internet robotu, bir yılı aşkın süredir Arjantin’in eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner gibi davranarak, Twitter’da insanlarla konuşuyor. Robot Kirchner’ın 8000 takipçisi var.



Bilgisayar programcısı ve gazeteci Roni Bandini, geliştirdikleri porno sohbet sitesi robotunun @cfkresponde hesabı üzerinden Arjantin’in eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner adıyla insanlarla iletişim kurduğunu söyledi.

Sputnik’e konuşan Bandini “90’lı yılların sonlarında tasarımcı bir arkadaşımla bir porno sohbet sitesi kurduk. Paramız olmadığından sitede çalışmaları için kadınları işe alamadık ve ben de konuşmaları yürütmesi için bir internet robotu geliştirdim” dedi.

‘Robot olduğunu kimse fark etmedi'

Sitenin başarılı olamamasının ardından porno sohbet robotunu Twitter’la birleştirdiğini belirten Bandini “Kimse bir şey fark etmedi. Hatta bazı insanlar hesabın Kirchner’a ait olduğunu düşünüyor. Çoğunluk sahte hesap olduğunu fark etse de, internet robotu olduğunu kimse düşünmüyor” ifadelerini kullandı. Bandini ayrıca sitenin kapatılmasının talep edilmediği için faaliyet göstermeye devam ettiğini söyledi.



