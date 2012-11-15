Eski Avrupa Parlamentosu vekili Feleknas Uca İstanbul'da gözaltına alındı!

Eski AP Milletvekili Feleknas Uca, İstanbul Atatürk Havalimanı'na girdiği sırada cezaevinde açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlüler için getirdiği 248 kutu B1 vitamini hapı nedeniyle gözaltına alındı. Gerekçe olarak B1 vitaminlerinin kaydı olmaması gösterildiği ileri sürüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülen Uca'nın buradaki işlemlerinin ardından Terörle Mücadele Şubesi'ne gönderildiği öğrenildi.

Uca'nın avukatı Ramazan Demir ise T24'e yaptığı açıklamada, havaalanındaki işlemlerin tamamlanmadan Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin havaalanına geldiğini ve yeni bir soruşturma açmak üzere Uca'yı gözaltına aldıklarını söyledi.

Demir, Uca'nın üzerine geçmiş dönemlerde ifade veridiği iddiasıyla TEM'de tutulduğunu belirterek şöyle devam etti: "PKK/KCK içerisinde sorumlu düzeyde olduğu iddiasıyla gözaltında tutuluyor. Üzerine bu doğrultuda bir ifade olduğu söyleniyor. Fakat böyle bir ifadenin var olduğuna inanmıyoruz, emniyet delil yaratmaya çalışıyor."

Demir, "Feleknas Hanım'ın anadili Kürtçe, Türkçe'de bilmiyor. Yabancı dil olarakta Almanca biliyor. Kendisi ifade alımında Kürtçe tercüman talebinde bulundu. Fakat bu talebi karşılanmadığı gibi TEM'de görevli memurlar kendisine 'ne gerek var şimdi Kürtçe tercümana, Almanca bilen birini bulalım işte, zorluk çıkarmayın' diye tepki gösterdiler.

Demir, Uca'nın ifadesinin akşam saatlerinde alınacağını Kürtçe tercüman bulundurmadıkları takdirde Uca'nın ifade vermek istemediğini söyledi.

B1 tabletlerle ilgilide Demir şu açıklamada bulundu: " B1'ler için hukuki olarak para cezası dışında herhangi bir işlem yapılamaz. B1 Türkiye'de bulunmuyor ve bu vitaminler, yurt dışındaki insan hakları örgütlerinin kampanyasıyla toplandı. Bu nedenle vitaminleri almak için gerekli talepte bulunacağız"