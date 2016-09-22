Eski AP Türkiye raportörüne kadına şiddet soruşturması

Hollanda'da savcılık, eski Ulaştırma Bakanı Camiel Eurlings hakkında kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Kız arkadaşını "yaraladığı" kesinleşen Camiel Eurlings, aynı zamanda eski Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü.

Camiel Eurlings, "saldırı ve aile içi şiddet" suçundan para ya da kamu hizmetinde çalışma cezasına çarptırılacak.

Eurlings'in bu karara itiraz etmesi halinde konu mahkemeye gidecek.

Ancak avukatı, Eurlings'in karara itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Hollandalı eski bakan geçen yıl birlikte yaşadığı Tessa Rollink'i dövmüş; beyin sarsıntısı geçiren Rollink'in dirseğinde kırık, vücudunda da ezikler oluşmuştu.

Camiel Eurlings, "vicdan azabı" nedeniyle kendisi savcılığa başvurmuştu.

Savcılık, Eurlings'in eski kız arkadaşına şiddet uyguladığını belirterek, basit yaralama nedeniyle taraflara uzlaşma önerdi.

Her iki tarafın avukatları, uzlaşma için arabuluculuktan faydalanmak için başvurdu.

Eurlings'in avukatı, geçen yıl Temmuz ayında savcılığa başvurarak itirafta bulunan eski bakanın soruşturma konusunda savcılıkla işbirliği yaptığını söyledi.

43 yaşındaki Hollandalı politikacı, 21 yaşında Hıristiyan Demokrat Parti'den (CDA) milletvekili seçilmişti. 2004-2007 tarihleri arasında Avrupa Parlamentosu üyesi Eurlings, bu dönemde Türkiye Raportörü olarak görev yapmıştı.

Eurlings, 2007-2010 tarihleri arasında da Hollanda Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Bakanlık görevinin ardından, KLM Havayolları CEO'su olan ve 2014 yılında bu görevden ayrılan Eurlings halen Hollanda Olimpiyat Komitesi üyesi.