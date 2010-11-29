-ESKİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI, WIKILEAKS'İ YALANLADI ANTALYA (A.A) - 29.11.2010 - Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, WikiLeaks internet sitesinde Antalya tramvay hattı inşaatı ihalesi ile ilgili iddiaların ''yalan, deli saçması ve komedi'' olduğunu belirtti. Türel, yaptığı açıklamada, WikiLeaks internet sitesinde yayımlanan belgelerde, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Antalya Belediye Başkanı'ndan ricası üzerine tramvay hattı inşaatı ihalesinin Sadık Albayrak'a verildiğini söylüyor. (Sadık Albayrak burada yazdığına göre Erdoğan'ın oğlunun kayınpederi)'' iddialarının da yer aldığını kaydederek, şunları kaydetti: ''Külliyen yalan, deli saçması, tam bir komedi. İhale yaklaşık dört sene önce tamamlanmış, inşaat da neredeyse iki sene önce bitmiş. İhaleyi kazanan firmalar belli. Her ikisi de ülkesi ve dünyada çok iyi bilinen firmalar. İhaleye katılan üç firmadan en düşük teklifi veren Alarko CAF ortaklığı bu ihaleyi kazanmış ve inşaatı tamamlamıştı. Albayrak soy isimli birisinin bu firmalarla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca bu ihaleyle ilgili hiç kimse bana en ufak bir telkinde bulunmadı. Bugün herkesin çok iyi tanıdığı bir firmanın yaptığı inşaatla ilgili ortaya konulan iddialar, iddia sahibini gülünç duruma sokmuştur. Kısacası Wikileaks, balonu Antalya'da sönmüştür.''