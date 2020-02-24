Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden: ‘Laf'la hukuk devleti olmaz

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Sözcü gazetesi yazarı Yekta Güngör Özden bugünkü köşesinde, "‘Laf'la hukuk devleti olmaz. Biçim değil, öz önemlidir. ‘Ad'a değil, içeriğe ve uygulamaya bakılır. Hukuk devleti olma amacı çok önemli ve çok değerli bir yaşam yaklaşımıdır. Hukukun üstünde kişiler olursa hukuk düzeni olmaz. Açık ya da dolaylı-kapalı dikta düzeni olur." görüşünü savundu.

Özden, "Anayasalar, dünün deneyimlerinden kalkarak geleceğin her yönden daha iyi, daha yararlı, daha doyurucu olmasını sağlayan ilkelerin-kuralların demeti olmalıdır. Geçici olanakları ellerinde bulunduranların anayasalarla oynaması, kişisel ve partisel amaçlarına elverişli duruma getirmeleri hem insanlık, hem hukuk yönünden büyük ve bağışlanmaz bir kusurdur. Yetkili olmaktan daha önemlisi yetkiyi iyi kullanmaktır." düşüncesini dile getirdi.

Özden yazısında şunları kaydetti:

Haksızlık-hukuksuzluk yakınmaları gereken ilgiyle ele alınıyor, önlenmesi için çaba gösteriliyor mu? Suçların önlenmesi ve yaptırımların uygulanması için adaletle doyuran çalışmalar yapılıyor mu? Anayasanın ve hukukun geçerliği, keyfîliğin geçerliği karşısında gereken ağırlıkla ele alınıyor mu? Yargı kararlarının doyuruculuğu, yargıçların yansızlık ve bağımsızlığı konusunda endişeleri giderici, olumsuz uygulamaları kınayıcı ve yinelenmesini önleyici çalışmalar, çabalar var mı? Hukuk yetkili ve ilgililerinin bu konularda yeterli ve doyurucu ses çıkarmamaları düşündürücü ve üzücü.

Bay RTE'ın AKP Genel Başkanı olarak söylemleri, içtiği tarafsızlık andına uymazken, hukuk devleti niteliğinden söz etmek gerçekle bağdaşmıyor. Üniversite öğretim üyeleri görüşlerini açıklayarak ulusa hizmet yükümlülüklerini yerine getirmezse, çoğu iktidar kuyruğundaki medyanın topluma vereceği hiçbir ileti yoktur. Bu konu, salt bir siyaset sorunu değil, ülke-devlet-ulus bileşkesinin hukuksal niteliği belirlemesidir. ‘Laf'la hukuk devleti olmaz. Biçim değil, öz önemlidir. ‘Ad'a değil, içeriğe ve uygulamaya bakılır. Hukuk devleti olma amacı çok önemli ve çok değerli bir yaşam yaklaşımıdır. Hukukun üstünde kişiler olursa hukuk düzeni olmaz. Açık ya da dolaylı-kapalı dikta düzeni olur.

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