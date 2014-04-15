Eski Anavatan Partisi milletvekiline silahlı saldırı; 3 ölü

Eski Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili Adnan Yıldız ailesiyle birlikte aracına bindikten hemen sonra yolları motosikletli 2 kişi tarafından kesildi. Motosikletteki silahlı 2 kişinin ateş açması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, Yıldız'ın eşi Firuze ve kızı Betül isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Motosikletli saldırganlardan biri de olay yerinde öldü. Eski milletvekili Adnan Yıldız, oğlu Kamil Yıldız ile diğer saldırgan ise yaralandı. Adnan Yıldız ve oğlu Kamil Yıldız hastaneye kaldırılırken saldırganların üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Saldırganlar çantayı almak istedi

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Adnan Yıldız'ın Zeytinburnu'nda döviz bürosu ve kuyumcu dükkanı olduğu belirtilirken saldırganların hedefinde Yıldız'ın yanındaki çanta olduğu öne sürüldü.

Yıldız'ın silahını çekerek çantayı vermek istemediği saldırganların da silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada ilk olarak 35 yaşındaki Betül Yıldız'ın vurulduğu kaydedildi. Adnan Yıldız'ın oğlu Kamil Yıldız'ın yaraladığı ikinci saldırganı öldürmek istediği bu sırada araya giren vatandaşların "Konuşturulur, öldürme" uyarıları üzerine bundan vazgeçtiği ileri sürüldü.

Güvenlik kameraları etkisiz hale getirildi iddiası

Bu arada mahalleli, bir kaç gündür motosikletli kişilerin sokakta ifade ederken yine bir süre önce Adnan Yıldız'ın evinin hemen yanında bulunan çocuk yuvasına giren kişilerin güvenlik kameralarını etkisiz hale getirdikleri öne sürüldü.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı. Bülent Kerimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın çok üzücü olduğunu belirtti.

Aynı araca koymayın tepkisi

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşamını yitirenlerin cenazeleri Bakırköy Belediyesine ait bir araçla alındı. Saldırganların kurşunlarıyla yaşamını yitiren anne ile kızının cenazesinin öldürülen saldırganla aynı araca konulmak istenmesine Yıldız ailesinin yakınları tepki gösterdi. Bunun üzerine saldırganın cenazesi başka bir araçla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis inceleme yapıyor

Bakırköy'de eski Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili Adnan Yıldız'ın aracına yönelik düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.



Adnan Yıldız'ın eşi ve kızı ile saldırganlardan birinin hayatını kaybettiği olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor. Olay yeri inceleme ekipleri, ateş açılan otomobilde ve yaşamını yitiren saldırganın yaklaşık 10 metre ilerideki motosikleti, kaskı ve tabancası üzerinde incelemelerini sürdürüyor.

Yakınları fenalık geçirdi



Saldırıyı duyarak olay yerine gelen Adnan Yıldız'ın bazı yakınları fenalık geçirdi. Bu kişilere, evin önünde bekletilen ambulanslarda müdahale ediliyor

Yıldız'ın, Bakırköy'de döviz bürosu bulunduğu ve olayın gasp amaçlı gerçekleşmiş olabileceği kaydedildi. Olaydan sonra kaçan motosikletli diğer saldırganın yakalanması için bölgede çalışma başlatıldığı bildirildi. Öte yandan, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da olay yerine gelerek, saldırıyla ilgili bilgi aldı.

Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

İstanbul'da sabah saatlerinde meydana gelen 3 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"15.04.2014 günü saat 08:40 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi, Boztepe Sokak No: 47 önünde, Zeytinburnu ilçesinde döviz bürosuna gitmek için içerisinde döviz bulunan çantasıyla, ikametten kızı Betül Yıldız ile birlikte çıkan 18. Dönem Eski Milletvekili Adnan Yıldız, araca bineceği esnada, 2 şahıs tarafından silahlı gasp edilmek istenilmiş ve karşı koyması üzerine çıkan silahlı çatışmada, eşi Firuze Yıldız, kızı Betül Yıldız ve gaspa teşebbüs edenlerden bir şahıs olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Diğer taraftan Adnan Yıldız, oğlu Kamil Yıldız ve gaspa teşebbüs eden diğer şahısta yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır."



Adnan Yıldız kimdir?

Adnan Yıldız, 17. Ve 18. Dönem Milletvekili olarak Meclis’te görev almıştı. Eski Anavatan Partisi Milletvekili Yıldız, suç örgütü lideri Nuri Ergin’in kendisinden zorla 100 bin dolar istediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Yıldız, bir dönem Zeytinburnu Spor Kulübü başkanlığı yapmıştı.