Eski ANAR Genel Müdürü Uslu: Cumhur İttifakı'nın yanında yer almayacak 17 puanlık bir oy potansiyeli var

Eski ANAR Genel Müdürü, araştırmacı İbrahim Uslu, Cumhur İttifakı'nın yanında yer almayacak 17 puanlık bir oy potansiyeli bulunduğunu söyledi.

HalkTV Özlem Gürses'le Perdenin Önü Arkası programını katılan Uslu, “Cumhur İttifakı’nın yapacağı şey ittifakı büyütmek. Sayın Erdoğan aslında geçen yıldan bu yana bunu yapıyor. Geçen yıl Kasım, Aralık aylarında DSP, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi'yle arka arkaya bir dizi görüşme yaptı. Bu görüşmeler yeniden hızlanabilir. İktidarın kendi performansıyla artık yeni seçmen kazanamayacağı anlaşılıyor. O nedenle başka partileri de ittifaka dahil ederek büyümeyi deneyecektir" dedi.

Özlem Gürses'in "Sizin masanızdaki anketlerde durum nasıl?" sorusuna Uslu, “HDP'yi dışarda bıraktığınız zaman neredeyse başa baş gözüküyor. Bazı araştırmalarda Millet İttifakı birkaç puan önde görünüyor. HDP 12 puan civarında gözüküyor. Orda aslında asla Cumhur İttifakı'nın yanında yer almayacak 17 puanlık bir oy potansiyeli var. Bu nedenle Cumhur İttifakı'nın genişlemekten başka çaresi yok” yanıtını verdi.

Uslu şunları kaydetti:

"HDP'nin kilit parti olduğunu başından beri düşünmüyorum, aksini söylüyorum. Çünkü nerede kilit parti olacak? Parlamentoda mı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde mi? Parlamentoda herkes kendi oyunu alacak milletvekilini çıkaracak. Sonra parlamentoda ittifak yaparlar yapmazlar onu bilemeyiz.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise birinci turda bitmesi gerekmiyor. Sistem bunu öngördüğü için iki turlu bir seçim yapmış. İkinci turda Anayasa gereği iki aday yarışacak ve iki adayın yarıştığı yerde de seçmenler karar verir kimin Cumhurbaşkanı olacağına. Parti genel merkezleri o aşamadan sonra karar veremezler. Seçmenlerine söz dinletemezler yani"