Eski ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu: Kılıçdaroğlu’nun danışmanı değilim, herhangi bir idari veya siyasi pozisyona da atanmadım

Bir dönem kamuoyu araştırma şirketi ANAR’ın genel müdürlüğünü yapan ve şimdi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına getirildiği iddia edilen İbrahim Uslu, “Kılıçdaroğlu’nun danışmanı değilim” dedi. CHP Genel Merkezi’nde ofisi veya makam odası olmadığını belirten Uslu, “CHP üyesi olmadığım gibi, herhangi bir idari/siyasi pozisyona da atanmadım. CHP’ye seçmen profilleri ve oy verme davranışı ile ilgili veri analizi konusunda belirli bir süre ile kurumsal hizmet sunacağım” açıklamasında bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, CHP'nin yeni bir atak içerisinde olduğunu belirterek, bir dönem kamuoyu araştırma şirketi ANAR’ın genel müdürlüğünü yapan siyaset danışmanı İbrahim Uslu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına getirildiğini ve genel merkezde yer tahsis edildiğini yazmıştı.

HaberTürk’ten Kübra Par’a konuşan Uslu, “CHP için kamuoyu araştırmaları mı hazırlayacaksınız?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Hayır, CHP çok sayıda kaynaktan araştırma alıyor ama onların analizini yapma ve doğru politikaları oluşturma noktasındaki eksikleri gidermek için belli bir süre danışmanlık yapacağım.”

Uslu, muhalefetin parlamenter sisteme dönüş çağrısına ilişkin olarak da, “Muhalefet çok parçalı bir yapı. Üstelik her parti kendi içinde de farklı parçalardan oluşuyor. Ortak bir zeminde buluşmaları çok zor çünkü bir lider diğer lider ile aynı fikirde olsa bile dönüp kendi partisi içindeki farklı yapıları ikna etmekte zorlanıyor. Dolayısıyla parlamenter sisteme dönüş gibi bir üst değere ihtiyaç duyuyorlar” ifadelerini kullandı.

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